Il plauso di Marmo (FI) per la retata di mercoledì delle forze dell’ordine

«Ringrazio e mi complimento con le Forze dell’Ordine per l’attività di controllo e repressione dei fenomeni criminosi nella villa comunale di Andria. Un plauso va a tutti gli attori che hanno deciso di pianificare i controlli straordinari nella zona per garantire la sicurezza pubblica: il Questore di Bari, le forze dell’ordine, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, ed il commissario prefettizio di Andria.

Al contempo, ritengo di dover porgere la richiesta di compiere le medesime attività di controllo e repressione anche in altri luoghi della nostra Andria, per accrescere in modo significativo la percezione di sicurezza da parte dei cittadini».