Premio Psiche 2019: premio della giuria per gli ospiti della Rems di Spinazzola Gionatan e Francesco

Gionatan e Francesco, entrambi ospiti della Rems di Spinazzola (Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza) sono stati premiati dalla giuria nell'ambito della tredicesima edizione del Premio Psiche, il concorso organizzato dall'associazione Iter, che ogni hanno coinvolge le comunità psichiatriche e i Centri di Salute Mentale di tutta Italia per premiare opere artistiche, letterarie e musicali. Il tema dell'edizione 2019 è stato "Mi faccio star bene".

Gionatan ha partecipato con il racconto "Lei mi faceva star bene" mentre Francesco ha scritto un componimento poetico narrativo "Mi faccio star bene, io penso di be-esserci". Un riconoscimento speciale della giuria è andato anche alla Rems di Spinazzola per aver partecipato attivamente all'iniziativa per tre anni di seguito. Il gruppo di ospiti e operatori che hanno partecipato alla cerimonia di premiazione tenutasi a Minturno è stato coordinato dalla psicologa Giusi Lombardo.

"Ora sono l'essenza di me stesso..ora senza di me non posso stare...non posso essere...in quanto adesso io (mi) amo perché mi rispetto, mi valorizzo nello spazio e nel tempo, nella dimensione e nelle altre persone che mi circondano"

Francesco P. Mi faccio star bene, io penso di be-esserci





"Io non riuscivo a capire cosa mi facesse stare bene, se era lei o l'idea che avevo di lei o più semplicemente la necessità di idealizzare qualcuno".

Gionatan S. "Lei mi faceva star bene"