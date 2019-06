Anche le associazioni di categoria alla marcia della legalità

Le Associazioni Unibat, CasAmbulanti Andria-Bat, A.C.A.B. – Associazione Commercianti Ambulanti Bat, Unionecommercio e FIVAP, Imprese per le Città hanno annunciato la partecipazione alla marcia di lunedì prossimo con una nota: «In queste ore è in distribuzione il volantino/invito, rivolto ai negozianti della città di Andria, con invito a chiudere i negozi anticipatamente, alle ore 20,30, lunedì 1 luglio, ed a partecipare alla “Marcia per la Città”, organizzata dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria.

Le associazioni di categoria, unitariamente, hanno predisposto la locandina con l’invito ad una partecipazione aperta, solidale e condivisa per dare un segnale forte e chiaro in una città messa a dura prova dalla recrudescenza di atti criminosi molto gravi.

“Le nostre vite e quelle dei nostri figli non possono essere affidate al caso”, una riflessione che unisce anche il mondo del commercio andriese».