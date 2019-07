Carta identità elettronica: prenotarsi per tempo

Il Settore 7 – Servizi Demografici ha diffuso la seguente nota con la quale: «invita i cittadini che avessero necessità di dotarsi di una nuova carta di identità a raggiungere gli uffici di Piazza Trieste e Trento, evitando così l'avvio “all'ultimo minuto” del rinnovo di carta scaduta, o il rilascio di nuova carta. I tempi di attesa per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE), sono di 5 giorni lavorativi, e quindi programmando per tempo le richieste non vi saranno ingolfamenti agli uffici e non si correrà il rischio di partire in viaggio con documenti scaduti o richiesti, ma non ancora trasmessi, dal competente Ministero.

Si rammenta inoltre che non potranno essere rilasciati documenti di identità cartacean se non in casi assolutamente necessari.

Si ringrazia per la collaborazione».