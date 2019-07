Lavori al sottopasso di Via Bisceglie: chiusura al traffico veicolare e pedonale il 12 luglio

Per facilitare l'esecuzione dei lavori a cura della Società Andria-Multiservice S.p.A. sulla travata metallica in Via Bisceglie, ovvero il segnalatore di altezza del ponte ferroviario che fu abbattuto da un mezzo pesante nell'incidente del 9 marzo del 2018, è stata disposta dal Comune di Andria, la chiusura al traffico veicolare e pedonale,nel tratto compreso tra Via Gerusalemme e Via Mozart, per venerdì 12 luglio 2019, dalle ore 06.30 a fine intervento, previsto per le ore 12.00 circa.