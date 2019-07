Diversità in rima con unicità

Riceviamo e pubblichiamo alcune riflessioni di una adolescente sul tema della diversità.

«Diversità: una parola che spesso viene associata a qualcosa di negativo, fuori dal normale.

I giovani di oggi sono nativi digitali, aperti a nuove tecnologie e forme di comunicazione, ma spesso non sono aperti a coloro che gli sono accanto, soprattutto se differenti dal modo comune di essere e agire. La diversità, quindi, non viene considerata affatto una ricchezza, ma piuttosto una forma di inferiorità e così il diverso finisce per essere preso di mira e considerato inadeguato.

Infatti è proprio questa la definizione che il vocabolario riporta di diversità: ”Condizione di chi è considerato da altri estraneo rispetto a una presunta normalità di razza, propensioni sessuali, comportamenti sociali, scelte di vita…”

Soprattutto tra i giovani si tende ad omologarsi per timore di essere considerati diversi e non all’altezza. Spesso, come scrive papa Francesco nell’Esortazione apostolica, noi giovani ci trasformiamo in burattini alla mercé delle tendenze del momento.

La diversità deve essere per noi una ricchezza, un punto di incontro; diversità è sinonimo di unicità e originalità. Ogni essere umano è unico con le proprie qualità, i propri difetti, i propri desideri e modi di esprimersi, ma purtroppo la società impone un’unica maniera di agire, pensare, senza fermarsi e chiedersi il perché di quel comportamento…

Lo Spirito Santo, protagonista del Gr.Est. appena concluso, doni all’uomo l’unico linguaggio a tutti comprensibile, quello dell’amore che accoglie tutte le diversità e ci aiuti ad avere un cuore grande e aperto ad accogliere. E allora, inizia da te, distinguiti, non confonderti!».