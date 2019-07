Dea Ebe premia anche il vice questore Loreta Colasuonno

Nella splendida location dell’azienda agricola di Olii Sabino Leone in Zona Cefalicchio, nella giornata di mercoledì 24 luglio 2019, si è tenuta la 12a edizione del Premio Dea Ebe, accompagnata al contempo anche dalla 6a edizione del premio Maschera Banfi, entrambi ideati e realizzati da Saverio Luisi.



L’intento è stato quello di premiare e pubblicizzare le eccellenze del panorama pugliese. La serata, molto bella, suggestiva e ricca di contenuti, ha visto quindi salire sul palco a fianco della giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo e Saverio Luisi, alcune delle personalità che sono state premiate grazie al talento, all'abnegazione e alla voglia di emergere.

Dopo i saluti iniziali del padrone di casa Sabino Leone assieme ai suoi due figli, la serata ha avuto inizio ed è stata caratterizzata dalla musica del duo Riccardo Bruno e Vicky che, con le loro note e con la loro voce, hanno allietato l’intero galà.

L’evento fra moda, arte, musica e cultura ha avuto quale obiettivo quello di far emergere e valorizzare il territorio pugliese.

Le premiazioni si sono aperte con il vicequestore dott.ssa Loreta Colasuonno, già Donna dell’anno, la quale è stata premiata dal consigliere regionale Francesco Ventola. Colasuonno, che tra l’altro ha prestato servizio nella città di Canosa nel lontano 1996 è attualmente presso la questura di Cerignola.

In rapida successione poi si sono avvicendati anche la manager e stilista Leonarda Nada Nuovo che ha colpito il pubblico presente per la sua determinazione e tenacia, la chef Annalisa D’Incecco delicata al punto giusto nell’illustrare la sua arte culinaria; il manager e attore Sandro Coppola, il cui premio è stato ritirato dai suoi fratelli vista la sua assenza a causa di motivi lavorativi. Nonostante ciò però, c’è stato spazio anche per un collegamento direttamente dagli Stati Uniti, durante il quale egli ha espresso tutto il suo entusiasmo per il premio ricevuto.

I premi, pezzi unici fatti a mano dalla maestra d’arte Valentina De Marco, sono stati consegnati anche allo scultore di micro gioielli Vito Gurrado, alla pittrice concittadina Caterina Cannati in arte Kataos, a Fabio Pellegrino, volto del Bar-Pasticceria Pellegrino, al cavaliere Mimmo Sciannamea, al direttore di Telenorba Enzo Magistà (premio ritirato dalla Rodolfo causa impegno) ed infine all’avv. Grazia Di Bari per la prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo.

Il Premio Maschera Banfi invece è andato a Tommaso Terrafino, reduce dai successi di Made in Sud, il quale ha rallegrato la serata con il suo inimitabile cabaret. Un altro grande successo a testimonianza del grande lavoro e della dedizione profusa da tutta l’organizzazione del Premio Dea Ebe, che anche quest’anno è riuscita a stupire.