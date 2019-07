Una cena solidale della Caritas con i prodotti dei progetti di inclusione promossi in Diocesi

Partono giovedì 1° agosto una serie di eventi di animazione tesi a promuovere la nuova progettualità che la Caritas diocesana insieme alla Pastorale Giovanile intende portare avanti nei prossimi anni, ovvero la rifunzionalizzazione de “La Guardiola”, l’antica residenza estiva dei Vescovi di Andria, che si candida a diventare il luogo dell’aggregazione giovanile, della formazione e dell’accoglienza.

La riflessione nasce a seguito delle esortazioni contenute nelle ultime 2 lettere pastorali del nostro Vescovo, che ha richiamato la Chiesa Locale ad interessarsi dei giovani, in sintonia con la Chiesa Universale, che l’anno scorso ha vissuto proprio un Sinodo specifico sui giovani e la conseguente esortazione apostolica del papa Francesco “Cristus Vivit”. L’impegno assunto è stato quello di offrire ai giovani la possibilità di esprimersi ed essere protagonisti all’interno delle comunità per dare alla Chiesa stessa un volto giovane, nuovo, creativo. Pertanto la Caritas diocesana intende porre un’opera segno che possa esprimere nel concreto l’attenzione della Chiesa al mondo giovanile: la proposta è quella di ridare vita ad un luogo diocesano, affinché possa rigenerarsi come Centro per la cura pastorale dei giovani, con diverse funzioni. In primis una funzione sociale e aggregativa, ovvero intendere la Guardiola come luogo di riferimento dei giovani per incontri, momenti formativi e spirituali, ma anche come spazio creativo per le varie espressioni giovanili quali la musica, il teatro, l’arte, lo spettacolo. Una seconda funzione vuole essere quella dell’accoglienza, nella prospettiva di offrire alloggi a quanti necessitano, utilizzando le camere poste al piano superiore, e allo stesso tempo prevedere l’ospitalità per un turismo solidale. Tale concezione della struttura fa scaturire un terzo obiettivo: creare opportunità di lavoro per alcuni giovani in un’ottica di sostenibilità nel tempo dell’opera. E da ultimo, non meno importante, la possibilità di recuperare una struttura storica quale segno della cura dell’ambiente che non cede all’abbandonato e al degrado.

Il tempo dell’estate diventa l’occasione per far conoscere a tutti questa realtà attraverso alcune serate con diversi eventi. La prima in calendario è prevista per giovedì 1° agosto alle ore 21,00 presso La Guardiola (contrada Santa Barbara, da via SS. Salvatore, s.p. 43 Andria- Troianello Montegrosso a 5 km dal centro abitato) in cui è stata organizzata una cena solidale con i prodotti realizzati nei vari progetti di inclusione sociale presenti in Diocesi come il progetto “Senza Sbarre”, il “Forno di Comunità” e l’“Orto Sociale” della Coop. Sant’Agostino, la bottega “Filomondo”, e alcune aziende che adottano la bioagricoltura. La serata sarà allietata dal gruppo musicale “Stasera che sera”, un viaggio nella musica italiana con i brani più popolari dei più famosi artisti. Il ricavato della cena sarà devoluto interamente al progetto “La Guardiola”, già finanziato dai fondi CEI 8x1000 all’interno della progettualità di Caritas Italiana.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al n. 328.2328124, mail s.agostinocoop@libero.it .

Prossimi appuntamenti del programma “La Guardiola in festa” sono previsti giovedì 8 agosto, con l’osservatorio astronomico, e martedì 30 agosto con il concerto del “Starligth Quartet”.