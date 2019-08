Uffici comunali e Mercato Ortofrutticolo, le chiusure in vista delle festività

Si rammenta, come in precedenza già comunicato, che il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, con Decreto Commissariale n. 844 del 18 luglio 2019, ha disposto la chiusura degli Uffici Comunali in occasione del 16 agosto, giorno successivo della festività dell’Assunzione – Ferragosto, con l’eccezione dei servizi pubblici essenziali ed i servizi in turnazione.

Pertanto, nella giornata del 16 agosto saranno in funzione la Polizia Municipale, gli uffici di Stato Civile, che nella circostanza opereranno presso la sede del Comando di P.M. sito in Andria in via Buonarroti e l'Ufficio del Giudice di Pace.

Contestualmente si rende noto che su conforme disposizione del Coordinatore F.F., l'Ufficio del Giudice di Pace, regolarmente aperto al pubblico il 16 agosto, resterà chiuso nella giornata di sabato 17 agosto.

Inoltre, con Ordinanza Commissariale n°353 del 12/08/2019, è stata disposta la chiusura del Mercato Generale Ortofrutticolo per l’intera giornata di venerdì 16 agosto, con ripresa delle attività il giorno successivo, sabato 17 agosto.