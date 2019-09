​Francesco Boccia ministro degli Affari regionali e Autonomie, Di Fazio (Pd BAT): "Grande risultato"

Francesco Boccia, di Bisceglie, è il nuovo ministro degli Affari regionali e delle Autonomie nella lista proposta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte per il governo Pd-M5s. Il nome di politico pugliese del PD è arrivato a conclusione delle lunghe trattative per gli incarichi di governo tra Conte, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti.



Francesco Boccia prende il posto del ministro Erika Stefani. Toccherà a lui portare avanti il difficile disegno per le autonomie differenziate, iniziato dal primo governo Conte e a cui le regioni non vogliono rinunciare. Il progetto è anche uno dei 26 punti del programma di governo del Pd e del M5s.

E' intervenuto in merito il segretario del Pd BAT Pasquale Di Fazio, che ha dichiarato:

"A nome della intera segreteria provinciale del Pd Bat esprimo grande gioia e felicità per la nomina a ministro per gli Affari Regionali dell’on.le Francesco Boccia. E’ un grande risultato che premia i meriti dell’uomo e del politico Francesco Boccia. E’ una grande opportunità per tutto il territorio della provincia Bat."