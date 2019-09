Festa patronale, divieti al traffico veicolare su piazza Vittorio Emanuele II e strade viciniori

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa al concerto in occasione della festa patronale, e che quindi viene istituito il 16 settembre, dalle ore 17.00 a cessata esigenza, il divieto di transito veicolare e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, su: piazza Vittorio Emanuele II, via Carlo Troya, via Vaglio, via De Anellis, via Mulini, via Pietro Micca e via Ugo Bassi.