Inizio dell'anno scolastico, gli auguri del presidente f.f. della provincia Pasquale De Toma

Inizio anno scolastico 2019/2020: il saluto e gli auguri del presidente Pasquale De Toma agli studenti ed alle loro famiglie ed a tutti i componenti del mondo della scuola:

"Si ritorna a far suonare la campanella per i molti studenti che affolleranno i numerosi istituti scolastici di ogni ordine e grado di questa provincia di Barletta - Andria - Trani.

In occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2019/2020 desidero, a nome dell'intera Amministrazione Provinciale, desidero rivolgere un carissimo saluto agli studenti ed alle loro famiglie e a tutte le componenti del mondo della scuola. Quale luogo di cultura per antonomasia, la scuola è formazione, crescita, nonché luogo di valori, essa rappresenta l'elemento indispensabile per lo sviluppo futuro della nostra società, favorendo ed incentivando la conoscenza, l'apprendimento, il confronto, sviluppando sempre più la coscienza civica, permettendo la crescita dei futuri cittadini.

Nel condividere una massima antica, saggia ed altrettanto vera "Un Paese lo si può capire e giudicare dalla sua scuola", questa Amministrazione provinciale sensibile e attenta ai bisogni del mondo scolastico garantirà l'assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado, unitamente alla sicurezza delle infrastrutture. Rivolgo un particolare augurio di buon lavoro ai docenti, dirigenti scolastici e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, certo che svolgeranno con rinnovata professionalità e sensibilità il loro fondamentale ruolo.

Agli studenti auguro un anno scolastico proficuo e ricco di soddisfazioni, da affrontare con il massimo impegno perché la conoscenza e il sapere sono fondamentali per la crescita e il futuro. Ai genitori degli alunni l'invito a seguire costantemente i propri ragazzi, aiutandoli nelle scelte e a superare eventuali difficoltà, invitandoli inoltre a stare sempre loro accanto nel processo formativo ed educativo.

Buon anno scolastico a tutti!"