"Federico II nel racconto" a Castel del Monte per la giornata europea del patrimonio

Domenica 22 settembre, con inizio alle ore 17:00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 (21-22 settembre), Nova Apulia, in collaborazione con Il Teatro del Viaggio, celebra la figura del grande imperatore svevo a Castel del Monte, il luogo più rappresentativo del sovrano in Puglia, con una visita guidata teatralizzata dal titolo “Federico II nel racconto” e che ripercorre la storia di un sovrano e di un uomo, i fasti e le debolezze di una delle figure più controverse del medioevo e del suo legame profondo con la terra di Puglia.

Per l'occasione l'ingresso al castello è gratuito per l’iniziativa “Io Vado al Museo", mentre la visita guidata teatralizzata è a pagamento. L’attività ha un numero minimo di 50 partecipanti, la prenotazione è obbligatoria.

Per info e prenotazioni contattare Bookshop Nova Apulia Castel del Monte, casteldelmonte@novaapulia.it,

tel 388.3026000