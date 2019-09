Pubblicati diversi bandi di concorso per dirigenti medici nella Asl BT

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale diversi concorso per dirigente medico presso l'ASL BT, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di igiene epidemiologia e sanita' pubblica;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di neurochirurgia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di neuropsichiatria infantile;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di medicina nucleare;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di oncologia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di patologia clinica di cui un posto riservato al sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - area medica e veterinaria - discipline di organizzazione dei servizi sanitari di base di cui un posto riservato al sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n.165/2001;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - area medica e veterinaria - disciplina di medicina fisica e riabilitazione, di cui due posti riservati ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai succitati concorsi, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale dei succitati bandi, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 dell'8 agosto 2019.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'area gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni Mobilità Concorsi/Personale Convenzionato/Strutture Accreditate» - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito Internet: http://www.aslbat.it/ - sezione «concorsi ed avvisi».