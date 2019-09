Il coro Vox et Anima a San Giovanni Rotondo

Domenica 22 e lunedì 23 settembre il coro Vox et Anima sarà a San Giovanni Rotondo per prestare la propria voce alle funzioni liturgiche nella festa di San Pio. In particolare, tre saranno le funzioni che vedranno la partecipazione del coro andriese: omenica 22 settembre: ore 11 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Nunzio Galantino; ore 21: preghiera sotto la croce presieduta da Mons. Francesco Moscone, Vescovo di San Giovanni Rotondo e lunedì 23 settembre: ore 00.15 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta da fr. Roberto Genuin OFM Cap. Ministro Generale.

Tutte le celebrazioni potranno essere seguite su Teleradio Padre Pio; mentre quella notturna del 23 potrà essere seguita anche su Telenorba.

Il coro Vox et Anima nasce nel 2011. Si è esibito in numerosi concerti in tutta la Puglia, tra i quali è doveroso ricordare “Per santam crucem”, in occasione della riapertura della chiesa rupestre di Santa Croce in Andria e “Solidarietà In…canto”, per le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma. Nel 2016 ha collaborato con la Diocesi di Andria nell’ambito delle celebrazione per il prodigio della Sacra Spina. A marzo 2018 ha cantato a San Giovanni Rotondo durante la messa presieduta da Papa Francesco. Attualmente è impegnato nella riscoperta e valorizzazione delle musiche composte da Mons. Antonio De Fidio, musicista e compositore andriese vissuto nel Novecento. Il 28 e 29 settembre prossimi, parteciperà al Convegno nazionale delle Scholae cantorum organizzato dall’Associazione Italiana Santa Cecilia a Roma.