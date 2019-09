"Il trattamento laparoscopio delle urgenze chirurgiche addominali" al centro del congresso dell'ACOI

Un anno di servizio civile con il progetto "Con Avis anch’io in Puglia"

È stato pubblicato il bando per la selezione dei nuovi volontari del Servizio Civile Universale in Avis con scadenza il 10 ottobre 2019. Quest’anno, per il secondo anno, è possibile fare domanda non solo per le singole Avis Comunali della provincia, ma anche presso la sede Provinciale