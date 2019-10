Divieti per lavori al traffico veicolare su viale Pietro Nenni e via Pellegrino Rossi

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull'Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale si possono visionare le ordinanze n.419 e n.422 del 01 ottobre del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relative a distinti divieti al traffico veicolare.

La prima riguarda l’esecuzione dei lavori di realizzazione di caditoie per la raccolta di acqua piovana, e che quindi viene istituito su Viale Pietro Nenni (carreggiata di marcia nel tratto tra Via Luigi Quarto di Palo e Via Mons. F. Papa), sino al 7 ottobre: il divieto di fermata e sosta ambo i lati con rimozione coatta; la chiusura al traffico veicolare della corsia interessata dai lavori stradali, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A.; il doppio senso di marcia sulla corsia non interessata dai lavori stradali.

La seconda, invece, è relativa all'esecuzione dei lavori di rifacimento delle zanelle, e che quindi viene istituito su Via Pellegrino Rossi (tratto tra Via Vespucci e Via Bandiera e Moro), il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., sino al 18 ottobre, dalle ore 07.00 alle ore 15.00.