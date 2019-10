"Si prese cura...", domani la presentazione del murales di Daniele Geniale

«A causa delle cattive condizioni meteo del 03 ottobre scorso - Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione- l’inaugurazione del murales “Si prese cura…” avverrà domani mercoledì 9 ottobre alle ore 18:30 presso la Casa Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria in via Quarti, 11. Il titolo dell'opera "Si prese cura..." non è casuale, riprende l’intestazione della Lettera Pastorale: “Si prese cura di lui…” del Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi.

La cura nella tradizione cristiana è custodire ed espandere i confini del proprio sé, e la capacità di sentire insieme all'altro, il disagio e la gioia, la sofferenza e la felicità, che implica il riconoscimento della comune umanità a cui tutti apparteniamo».