Cimitero comunale, gli orari per la commemorazione dei defunti

Sospensione servizio religioso nel cimitero, la messa del 3 novembre si celebrerà a Santa Lucia

Attualità

Il parcheggio della chiesa, di fronte all'ingresso laterale del cimitero, sarà aperto dalle ore 9:30 alle ore 10:45 per permettere di raggiungere la chiesa a quanti si trovano nel cimitero per far visita ai propri cari defunti