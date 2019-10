Regolamento edilizio, il commissario prefettizio approva la bozza di adeguamento

Lo Sportello Unico Edilizia informa che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 20 del 11/10/2019, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stata approvata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. N° 3/2009, la bozza di adeguamento del regolamento edilizio comunale al Regolamento Edilizio Tipo approvato in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Comuni del 20/10/2016, recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 554/2017 e successiva integr. DGR n. 648/2017, compreso l’Adeguamento delle Norme Tecniche d’attuazione del P.R.G. vigente alle Definizioni uniformi (allegato VNTE).

La Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia“, richiama la disciplina generale dell’attività edilizia e le “Definizioni” operanti in modo “uniforme” su tutto il territorio nazionale e regionale, definizioni pertanto non modificabili; la Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” raccoglie la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, ordinata nel rispetto di una struttura generale valevole su tutto il territorio nazionale e per la quale, invece, con la pubblicazione ai fini della consultazione pubblica e del processo di partecipazione attiva dei cittadini e di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, si auspica di raccogliere opportune considerazioni e validi contributi che saranno esaminate e proposte dall’Ufficio in fase di definitiva approvazione del REC.