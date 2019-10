Arriva ad Andria lo "swap party" per lo scambio di capi di abbigliamento e accessori

Per giovedì 17 ottobre, dalle ore 19:30 alle ore 22:30, il locale circolo di Legambiente ha organizzato uno “swap party”, ovvero, una “festa dello scambio” che sta prendendo piede anche in Italia nei periodi in cui nella maggior parte delle case di procede con il cambio di stagione: «avete già fatto il cambio di stagione o siete in procinto di farlo?

Ci sono capi in buono stato che non mettete più o che avete acquistato e mai indossato, ma non avete il coraggio di buttare?

Lo “swap party” è quello che fa per voi. Un "evento" simpatico e conviviale per scambiarsi gratuitamente, o con un piccolo contributo all'associazione, abiti, scarpe e accessori, dare i propri e magari trovare qualcosa di davvero carino e utile per noi.

Invitiamo a fornire di cartellini con nome i propri vestiti poiché al termine della serata gli indumenti rimasti sugli appendini saranno ripresi dai proprietari originari (non è una raccolta).

Gusteremo insieme un thè o aperitivo e ci divertiremo».