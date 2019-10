A “Mattino Live” su Radio Rai Play va in onda la Burrata di Andria

Il Consorzio della Burrata di Andria IGP stamattina su Rai Radio Live si è reso protagonista di un'intervista all’interno del programma “Mattino Live” (a questo link l'intervista integrale), programma che ogni giovedì racconta le Eccellenze gastronomiche Italiane riconosciute con i marchi d’origine.

L’intervista, effettuata dalla conduttrice Daniela Miniucchi, durante l’intera ora di trasmissione radiofonica, si è incentrata sulla storia e sulle caratteristiche della nostra Eccellenza, sulla sua capacità rappresentativa del territorio, sulle curiosità, sul percorso evolutivo della IGP, chiudendo, infine, sull’elevata capacità della Burrata di Andria di sposarsi con gli altri alimenti della cucina italiana e sulla sua diffusione all’estero.

«Ancora una volta la Burrata di Andria è al centro dell’attenzione dei media, interessati ad approfondire la conoscenza della nostra Eccellenza oramai sempre più consumata in ogni parte del mondo e sempre più oggetto di imitazione - il Coordinatore del Consorzio di Tutela, il dott. Francesco Mennea. La Burrata di Andria grazie al marchio d’origine I.G.P. è sempre più al centro del panorama gastronomico italiano ed internazionale capace di attrarre l’attenzione dei media di tutto il mondo grazie alle sua caratteristiche ben definite dal disciplinare di produzione che consente, finalmente, di distinguerla dalle innumerevoli imitazioni, contro le quali il Consorzio di Tutela si batterà per consentire ai consumatori di non essere tratti in inganno da prodotti che di Burrata magari hanno solo il nome. La Vigilanza è un punto focale dell’attività del Consorzio di tutela che quotidianamente verifica che sul mercato non vi siano imitazioni, uso improprio della denominazione o addirittura frodi, svolgendo tale attività in collaborazione con gli Enti pubblici preposti. L’originale Burrata è la Burrata di Andria oggi riconosciuta a livello internazionale grazie al marchio I.G.P., l’invito ai consumatori come sempre a scegliere i prodotti a marchio d’origine che grazie ai disciplinari di produzione garantiscono qualità, tracciabilità e tradizione».