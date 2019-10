Lavori Italgas, le chiusure al traffico veicolare

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' albo pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si possono visionare le ordinanze n.447 e 448 del 16/10/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relative all'esecuzione dei lavori per conto della Società Italiana per il Gas S.P.A, e che quindi vengono istituiti: sino al 19 ottobre, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, su via Duca degli Abruzzi (tratto compreso tra via Settembrini e via Manzoni); dal 21 al 26 ottobre, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, su via Paganini (tratto compreso tra via Cinzio Violante e via Mozart).