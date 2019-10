"Rosa", il film con Lunetta Savino al Multisala Roma

Dopo la calorosa accoglienza del pubblico e della stampa alla scorsa edizione del Bif&st - Bari International Film Festival, distribuito da Minimum Fax Media con la collaborazione di Altri Sguardi, arriva anche nella nostra città “Rosa”, il film diretto da Katja Colja, che vede Lunetta Savino protagonista assoluta sul grande schermo.

“Rosa” è la storia di una donna italiana, sposata da 40 anni con Igor, il cui matrimonio, sopravvissuto già a molte tempeste, sembra essersi ormai congelato: Il dolore incolmabile per la scomparsa della figlia più giovane, Maja, li ha portati ad erigere confini invalicabili, oltre i quali ciascuno di loro vive la propria sofferenza in solitudine. Ma, come spesso le donne sanno fare, Rosa riesce a trovare una nuova e miracolosa forza per prendersi cura di se stessa e di chi ama. In “Rosa” si racconta il confine e il suo superamento: il confine tra le terre, tra le persone, tra le generazioni, tra mente e corpo, ragione e sentimento.

Lunetta Savino in persona incontrerà il pubblico in sala in occasione della proiezione straordinaria prevista nella giornata di martedì 22 Ottobre presso il Multisala Roma: 19:30 l’orario previsto per lo spettacolo.