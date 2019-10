Team Sgaramella, stasera a Milano Ruggiero vs Esposito con diretta DAZN

Si affronteranno questa sera, in diretta DAZN, Ruggiero Benito e Nicholas Esposito, l’evento si terrà a Milano presso l’"Allianz Cluod" ex "Palalido". L’Andriese Ruggiero, in 12° posizione nella classifica Italiana, vanta un curriculum di ben 7 vittorie su 10 match, con sole 3 sconfitte all'attivo. Il Cremonese Esposito, invece, piazzato in 13° posizione nella classifica Italiana, vanta un curriculum di ben 10 match ed al momento risulta ancora imbattuto.

Entrambi hanno alle spalle ormai una grande esperienza, due pugili molto tecnici e che sapranno sicuramente regalare un grande spettacolo sul ring, per di più in diretta nazionale su una piattaforma di video streaming online, sia in diretta che on demand.