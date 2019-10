Istat, al via censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Per il secondo anno consecutivo è partito il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni nel nostro Comune, da parte dell'Istat, per rilevare le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il nuovo Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie che dimorano abitualmente sul territorio italiano, ma ogni anno un campione di esse: circa un milione e 400 mila famiglie, residenti in 2.800 comuni italiani.

Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.

Grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e dati provenienti da fonti amministrative, il Censimento permanente è in grado di restituire annualmente informazioni che rappresentano l’intera popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie. Informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia e monitorare politiche e interventi sul territorio.

A partire dall’anno 2021, con cadenza quinquennale, la popolazione legale sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione.

La data di riferimento della rilevazione è il 6 ottobre 2019.

Il Comune di Andria è stato interessato dalle operazioni censuarie per il 2019, le famiglie coinvolte, selezionate direttamente da Istat, che devono rispondere alle domande di un apposito questionario sono circa 2.700, delle quali:

circa 1.048 famiglie coinvolte nella rilevazione areale;

circa 2.157 famiglie coinvolte nella rilevazione da lista.

La partecipazione al nuovo Censimento Permanente Istat per i cittadini sorteggiati può avvenire come segue:

trovando una locandina sul portone di casa o ricevendo un avviso: in questo caso la rilevazione avviene solo tramite intervista a casa – rilevazione areale;

ricevendo una lettera con le informazioni per la compilazione del questionario online: in questo caso la rilevazione avviene solo tramite la compilazione del questionario online – rilevazione da lista;

Il censimento permanente della popolazione coinvolge ogni anno a rotazione una parte delle famiglie, ovvero una selezione. Se la famiglia non ha ricevuto alcuna lettera o avviso, significa che non fa ancora parte del campione rappresentativo, pertanto se non direttamente coinvolte, le famiglie non dovranno assolvere ad alcun obbligo.

Per fissare un appuntamento con un incaricato del Comune - Rilevazione areale.

Le famiglie che rientrano nel campione della rilevazione Areale riceveranno la visita di un rilevatore del Comune di Andria, che si identificherà esibendo un tesserino di riconoscimento con nome e fotografia.

Il rilevatore consegnerà alla famiglia una lettera di presentazione dell’indagine, firmata dal Presidente dell'Istat, ed effettuerà l’intervista ai componenti del nucleo famigliare inserendo direttamente le informazioni su un tablet.

Il Comune di Andria ha incaricato 11 rilevatori comunali. E' possibile contattare il Comune per avere conferma della loro identità

I tempi:

1 ottobre- 9 ottobre: le famiglie sono informate dell’avvio della rilevazione con una lettera e una locandina;

10 ottobre-13 novembre: le famiglie ricevono un rilevatore che somministra loro il questionario;

10 ottobre-13 novembre: le famiglie ricevono un rilevatore che somministra loro il questionario; 14 novembre-20 dicembre: eventuale ritorno del rilevatore per accertarsi della presenza/assenza dell’individuo mancante o dell’intera famiglia, senza effettuare l’intervista.

Compilazione online - Rilevazione da lista: l’Istat ha estratto dalle liste anagrafiche del Comune un campione di famiglie destinatarie di una lettera firmata dal Presidente dell'Istat con le credenziali per procedere alla compilazione via web di un questionario.

Il Comune di Andria ha reso disponibile una postazione PC con accesso ad Internet per compilare il questionario presso le sedi Municipali di piazza Umberto I e di Piazza Trieste e Trento . Qualora il cittadino necessitasse di assistenza nella compilazione del questionario online è possibile rivolgersi all'Ufficio Comunale di Censimento tel. 0883 290500 ; 0883 290362 ; 0883 290484 o recarsi presso i seguenti Uffici nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico nel periodo dal 1 ottobre al 20 dicembre 2019:

lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 piazza Municipio;

martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 piazza Trieste e Trento;

martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 piazza Trieste e Trento; mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 piazza Municipio;

mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 piazza Municipio; giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 piazza Trieste e Trento;

giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 piazza Trieste e Trento; venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 piazza Municipio;

Oltre i predetti orari l'Ufficio Comunale di Censimento riceve solo su appuntamento.

I tempi:

entro 6 ottobre: Le famiglie hanno ricavuto la lettera Istat per partecipare al censimento;

7 ottobre – 7 novembre: Le famiglie restituiscono i questionari compilati online da casa o presso i CCR;

7 ottobre – 7 novembre: Le famiglie restituiscono i questionari compilati online da casa o presso i CCR; 8 novembre - 20 dicembre: Le famiglie non rispondenti ricevono il promemoria Istat e una eventuale visita del rilevatore o intervista telefonica.

Obbligo di risposta da parte del cittadino. Il Censimento permanente della popolazione, previsto nel Programma Statistico Nazionale, rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. In caso di violazione di tale obbligo sono previste sanzioni.

Per informazioni i cittadini si potranno rivolgere: Numero verde Istat: 800.188.802, attivo tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 21:00. Ufficio Comunale di Censimento: presso la sede del Comune di Andria di piazza Trieste e Trento : tel. 0883 290540; 0883 290494, con orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Ulteriori informazioni potranno essere trovate su:

- https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni

- www.censimentigiornodopogiorno.it

- www.facebook.com/IstatCensimentiGiornoDopoGiorno