Futsal Andria, contro l'Itria ecco la gara #DonaConAvis

E’ probabilmente la gara più attesa, la sfida più affascinante. Florigel Futsal Andria – Itria Football Club è il big- match della nona giornata del massimo campionato regionale di serie C1. Sabato prossimo con fischio d’inizio alle ore 16.00 nel “Palasport” di corso Germania si troveranno opposti i biancoazzurri di Michele Bizzoca quarti in graduatoria e la capolista imbattuta e autentica corazzata diretta dal brasiliano Bruno Da Silva.

Una partita che non ha bisogno di presentazioni e che per l’occasione sarà sfida #donaconAvis. Quest’anno il sodalizio andriese ha deciso di sposare il progetto dell’Avis Comunale di Andria per divulgare un messaggio importante: donare il sangue, mantenere un corretto stile di vita e prevenire le patologie.

La Florigel Futsal Andria sostiene le attività dell’Avis di Andria e proprio in occasione della gara contro l’Itria sarà allestito un gazebo informativo in vista di due importanti eventi. Infatti il prossimo 8 novembre un’autoemoteca stazionerà all’interno del cortile dell’istituto “Verdi-Cafaro” dalle ore 8.00 alle ore 11.00 per raccogliere donazioni di sangue, mentre il 9 novembre presso l’Istituto “Ettore Carafa” di Andria dalle ore 17.00 alle ore 20.00 si terrà un convegno sul “Corretto stile di vita e Prevenzione dei Tumori”.

«Siamo felicissimi di questa partnership con la Florigel Futsal Andria – afferma la presidente dell’Avis Comunale di Andria Mariagrazia Jannuzzi – sicuramente lo stile di vita corretto degli sportivi è alla base della donazione. Noi ci auguriamo che questo possa essere da stimolo a tutti i giovani ad avere una vita sana e voglia di donare agli altri».

La Florigel Futsal Andria vuole invitare tutti i sostenitori, appassionati, sportivi e comuni cittadini a gremire sabato 2 novembre le tribune del “Palasport” e naturalmente a donare con Avis.