Divieti al traffico per riposizionamento zanelle sconnesse

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n.481 del 31/10/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa all'esecuzione dei lavori di riposizionamento delle zanelle sconnesse e relativa sigillatura dei giunti, e che quindi viene istituito su via Bandiera e Moro (tratto compreso tra via Nitti e via Minghetti), il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., da oggi sino al 22 novembre, dalle ore 7:00 alle ore 15:00.