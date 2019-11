Convegno AVIS sul corretto stile di vita e prevenzione dei tumori

L’Avis provinciale BAT in collaborazione con l’Avis Comunale di Andria e l’Asl BAT, organizza, sabato 9 novembre, il Convegno intitolato “Corretto stile di vita e prevenzioni dei tumori” che si terrà ad Andria presso l’I.I.S.S. “Ettore Carafa” in via Bisceglie, alle ore 17.00.



L’iniziativa s’incardina in un momento particolare per la salute dei cittadini della provincia nella quale operiamo. I dubbi sulla salubrità del territorio in cui viviamo, le possibili correlazioni tra inquinamento ambientale e incidenza delle malattie neoplastiche, sono alcune delle probabili cause che generano preoccupazione tra cittadini. Per questo l’AVIS provinciale Barletta Andria Trani è convinta che la prevenzione sia l’arma vincente su cui investire nel medio e lungo termine, con particolare riferimento alla popolazione giovanile, fascia più vulnerabile.

“Avis impone la prevenzione già attraverso la donazione, rilasciando a ciascun donatore delle analisi complete che gli permettano di avere un quadro generale delle proprie condizioni di salute. L’argomento in oggetto del Convegno è perciò strettamente correlato alla mission di Avis” dichiara il Presidente di Avis Provinciale BAT, Vincenzo De Pietro. Interverranno alla discussione professionalità in campo medico/scientifico della nostra ASL di appartenenza: il dr. Vincenzo Coviello (UO Epidemologia ASL BAT), dr. Giacomo Stingi (SIAN ASL BAT), dr. Gennaro Gadaleta Caldarola (UOC Oncologico ASL BAT), dr. Giuseppe Tarantini (UOC Ematologia, ASL BAT), dr. Giuseppe Pomarico (Chirurgia Ospedale Bonomo Andria) le quali, operando quotidianamente nel nostro territorio, sono a conoscenza di quelle specificità che vanno a caratterizzare quelle che sono le strategie preventive. L’incontro sarà moderato dal prof. Giuseppe Guglielmi (Radiologia, Università di Foggia).