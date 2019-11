Raccolta rifiuti, le O.O.S.S.: «Urge incontro per comprendere il destino del servizio»

«A seguito delle precisazioni, fatte a mezzo stampa, dal Commissario Prefettizio del Comune di Andria e del comunicato diffuso dalla Società Sangalli tramite l'intervento del dott. Robledo, le OO. SS. ritengono che sia ormai improcrastinabile un incontro a brevissimo tra Comune di Andria, azienda Sangalli e OO. SS. per chiarire definitivamente non solo la situazione relativa all'erogazione degli stipendi ai lavoratori, ma anche per comprendere il destino futuro del servizio di raccolta rifiuti in Città nel rispetto dei cittadini che ne usufruiscono e dei lavoratori che lo espletano».