Censimento popolazione, operazioni da terminare il 20 dicembre

Proseguono le attività legate al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Dopo quelle assicurate finora da 11 rilevatori e da 4 back office in servizio presso le sedi comunali, si comunica che sarà possibile rispondere ai questionari inviati agli andriesi coinvolti nel campione di indagine, fissando un appuntamento con il personale comunale da tenere presso la propria abitazione, o presso gli uffici comunali all'uopo dedicati e posti in piazza Municipio e Piazza Trieste e Trento, ovvero attraverso una intervista telefonica.

Se la famiglia non ha ricevuto alcuna lettera o avviso, significa che non fa ancora parte del campione rappresentativo, pertanto se non direttamente coinvolte, le famiglie non dovranno assolvere ad alcun obbligo.

Quindi dal 14 novembre al 20 dicembre: eventuale ritorno del rilevatore per accertarsi della presenza/assenza dell’individuo mancante o dell’intera famiglia, senza effettuare l’intervista.

Il Comune di Andria ha reso disponibile una postazione PC con accesso ad Internet per compilare il questionario presso le sedi Municipali di piazza Umberto I e di Piazza Trieste e Trento . Qualora il cittadino necessitasse di assistenza nella compilazione del questionario online è possibile rivolgersi all'Ufficio Comunale di Censimento tel. 0883 290500 ; 0883 290362 ; 0883 290484 o recarsi presso i seguenti Uffici nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico nel periodo dal 1 ottobre al 20 dicembre 2019:

lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 piazza Municipio;

martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 piazza Trieste e Trento;

mercoledi dalle ore 15.30 alle ore 17.30 piazza Municipio;

giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 piazza Trieste e Trento;

venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 piazza Municipio;

Oltre il predetti orari l'Ufficio Comunale di Censimento riceve solo su appuntamento.

Fino al 20 dicembre: le famiglie non rispondenti ricevono il promemoria Istat e una eventuale visita del rilevatore o intervista telefonica

Il Censimento permanente della popolazione, previsto nel Programma Statistico Nazionale, rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati. In caso di violazione di tale obbligo sono previste sanzioni.

Per informazioni i cittadini si potranno rivolgere: