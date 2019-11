Con la conferenza stampa di presentazione che si terrà venerdì 15 novembre, alle ore 17.00, presso Palazzo Caputi - Museo del Libro, Casa della Cultura (via Alcide De Gasperi, 26) a Ruvo di Puglia (BA) e il sorteggio delle classi partecipanti per gli abbinamenti delle Gare di Lettura, si avvia la prima fase dell’edizione 2019-2020 di Confabulare - Libri fuori dagli scaffali.

L'ottava edizione del progetto annuale dedicato ai giovani lettori dai 9 ai 17 anni, coinvolgerà 100 scolaresche provenienti da 8 diversi Comuni pugliesi (Altamura, Andria, Casamassima, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Trani), in rappresentanza di 16 diverse Istituzioni Scolastiche, per un totale di più di 2100 studenti.

Divisi nei tre ordini di istruzione - Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado – tutti gli studenti saranno impegnati nella lettura dei libri di alcuni degli scrittori più noti nel campo della letteratura per ragazzi, che incontreranno a partire dal prossimo 5 marzo 2020 e per i successivi due mesi, in occasione degli incontri con l’Autore e le Gare di Lettura, cimentandosi anche nella realizzazione di Booktrailers. Sono coinvolti nel progetto 2019-2020 gli scrittori Daniele Aristarco, Luca Azzolini, Valentina Camerini, Fabio Geda, Christian Hill, Guido Lombardi, Marco Magnone, Guido Sgardoli.

Attivo a Ruvo di Puglia dal 2012, Confabulare – libri fuori dagli scaffali, nasce dall'idea di soggetti diversi operanti nel campo dell’editoria e della cultura, quali l'Associazione Culturale Calliope, la Libreria “l’Agorà-Bottega delle Nuvole”, il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e la Fondazione “Vincenzo Casillo”, in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia (BA), con l'obiettivo di promuovere la lettura tra le fasce più giovani della popolazione, attraverso un approccio innovativo che favorisce la partecipazione dei lettori con strumenti ludici e creativi (arti figurative, teatro e cinema) rendendoli veri protagonisti del processo.

Per questo, fondamentale è il forte legame stretto negli anni con le Istituzioni scolastiche per dar forma all’iniziativa Adotta l'Autore a Scuola e alla Gara di Lettura, elementi qualificanti del progetto Confabulare.

Sotto la direzione artistica di Paola Zannoner, scrittrice e formatrice di fama internazionale, Premio Strega ragazze e ragazzi 2018, Confabulare vede impegnati attori, autori, esperti di ludico-creatività, filmaker, critici ed esperti di cinema, librai e consulenti letterari.

Il programma dell'edizione 2019-2020: