Montegrosso, un incontro per parlare di identità, turismo sostenibile e qualità della vita

Distretto rurale, cooperative di comunità e condizione femminile: i focus di un incontro tre distinte sessioni per parlare di identità, turismo sostenibile e qualità della vita. Questi i temi, in sintesi, di un seminario di studi in programma alle 17:45 di venerdì 15 novembre a Palazzo Belgioioso a Montegrosso.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione “Piscara”, dalla Cooperativa Coloni Montegrosso e sostenuto dal Comune di Andria e della Commissione regionale Pari Opportunità, è patrocinato gratuitamente dal Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte” e dal Gal “Ponte Lama”.

Alle tre sessioni presenzieranno Onofrio Spagnoletti Zeuli (presidente onorario di Confagricoltura), Michelangelo De Benedittis (presidente del Gal CdM), Gaetano Tufariello (commissario prefettizio al Comune di Andria) e Bernardo Lodispoto (presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani). Nel dibattito, interverranno Carlo Ricci (direttore del Gal “Costa dei Trabocchi e Maiella Verde”), Alberto Casoria (presidente di Assogal), Gianni Porcelli (direttore del Gal “Ponte Lama”), Patrizia Del Giudice (presidente della Commissione Pario Opportunità alla Regione Puglia), Giancarlo Tuma (presidente della Cooperativa di comunità “eLabora” di Galatone) e Fausto Faggioli (presidente europeo Earth Academy), quest’ultimo in videoconferenza.

Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha delega di Assessore regionale all’Agricoltura. Il coordinamento dei lavori è affidato al giornalista Franco di Chio.