“Autunno in Cappella”, a Napoli il decennale della Rassegna

Sabato 16 novembre 2019 nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro (centro storico di Napoli, Patrimonio mondiale dell’Umanità), si terrà la celebrazione del decennio (2010–2019) dei valori ispirati agli ideali d’azione dell’UNESCO (Educazione – Diritti Umani – Pace – Cultura - Scienza per uno Sviluppo Sostenibile).

La rassegna “Autunno in Cappella”, giunta alla X edizione, mira al dialogo fra Bisceglie - e la Puglia - con Napoli, avviato dieci anni fa. L’obiettivo consiste nello scoprire - e rafforzare - radici culturali condivise e quanto esse hanno inciso sulla Storia del territorio e del popolo.

Gli eventi in questa celebrazione del decennale della Rassegna vedono insieme la collaborazione di artisti delle diverse forme dell’arte e studiosi per affrontare le sfide che la comunicazione e la cultura pongono in questi anni.

Concerti, convegni, mostra d'arte e documentaria sul Patrimonio culturale tangibile e intangibile dialogano da anni nella Cappella Reale del Tesoro di San Gennaro, per favorire sempre nuovi ponti di comprensione e di rispetto, perché aumenti la tolleranza e la cooperazione nel sempre più comune e condiviso proposito di promuovere la Pace mediante la cooperazione intellettuale; dare, in tal modo, voce al messaggio UNESCO, contribuendo alla realizzazione degli ideali che propugna e favorire la Formazione sui valori fondanti sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.

La celebrazione del decennio è in piena armonia con L’Agenda 2030, un programma d’azione per le persone, per il pianeta e per la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - (SDGs) - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

La serata prevede nel 1° Tempo, arie liriche di C. Gounot e A. Stradella, interpretate dal M° Gianni Mazzone Tenore - Direttore dell’Accademia Cantomania di Ruvo di Puglia; all’organo il M° Angelarosa Graziani - pianista; musica medioevale dal Laudario di Cortona con l’Ensemble “ Contessa de Dia” di Napoli - direttore il M° Ferdinando De Martino.

Segue la lettura di brani e poesie ispirati a San Gennaro con le voci recitanti di Alessia Esposito e Francesco Rosa.

Il 2° Tempo si apre sulla figura di Lucrezia Borgia nel cinquecentesimo anniversario della morte (1519-2019), con la relazione a cura del prof. Luigi Palmiotti – Presidente Archeoclub d’Italia Sede di Bisceglie, studioso di Storia Patria. Ancora un omaggio a San Gennaro sarà devoluto con le poesie dei poeti Liliana Palermo e Giuseppe Scognamiglio.

La tutela del nostro pianeta è rappresentata da opere d’arte grafico–pittoriche di giovani artisti: Renato Aiello, Ilenia Amore, Francisco Basile, Sabrina Colantuono, Aurora Micieli De Biase, Luca Di Pace, Dario Lapegna, Pasquale Montanino, Enrico Scamardella, Ladi Traore, Maria Francesca Varchetta.

Le conclusioni per un’Educazione di qualità (Goal 4 in AGENDA 2030), Obiettivo sul Patrimonio, sono affidate all’ins. Agata Angelico, Docente referente Progetto UNESCO del II Circolo Didattico Statale “Caputi” - Bisceglie.

Per i saluti istituzionali intervengono: il Sindaco Città di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano; autorità di Napoli: il Vicario Generale G. P. dott. Massimo M. Civale – Confederazione Internazionale Cavalieri di san Bernardo di Chiaravalle; l’Ambasciatore Saperi e Sapori Italia&Friends, dott. Antonio Pistillo; Antonio Speranza - Presidente Osservatorio Naz. “ Duchessa Lucrezia Borgia”.

Aprono la celebrazione del Decennio, dopo la lettura del Preambolo Atto Costitutivo dell’UNESCO, il vice Presidente Ecc.ma Deputazione Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, don Riccardo Carafa, Duca d’Andria e Castel del Monte, i presidenti, prof. Fortunato Danise - Club per l’UNESCO di Napoli, e il cav. Pina Catino - Club per l’UNESCO di Bisceglie anche Direttore Scientifico dell’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali per le Ricerche Storiche.