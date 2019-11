Al via la raccolta firme di Fratelli d’Italia per quattro proposte di legge di iniziativa popolare

«Domani, in viale Crispi, la compagine cittadina di Fratelli d'Italia effettuerà una raccolta firme per quattro proposte di legge di iniziativa popolare, da sempre cavalli di battaglia del partito di Giorgia Meloni, quali: Tetto alle tasse in Costituzione; Elezione diretta del Presidente della Repubblica; Abolizione dei Senatori a vita e Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Un'iniziativa organizzata dal direttivo nazionale che si estenderà su tutta la penisola e che il coordinamento di Andria ha voluto proporre nella "città di Federico", un’occasione per portare ufficialmente in Parlamento i succitati disegni di legge, ma anche per informarsi e confrontarsi con spirito critico, libero e democratico. Il tutto nell'ormai classico gazebo tricolore che caratterizza da tempo appuntamenti come questo.

Appuntamento allora a domenica 17 novembre dalle ore 9:30 alle 13:00 in viale Crispi. La cittadinanza è invitata».