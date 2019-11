All’oratorio salesiano “Stay together. Una domenica per la famiglia”

Anche ad Andria parte il progetto GEC (Generare figli, educare persone, costruire futuro) a sostegno della genitorialità, patrocinato dalla Regione Puglia ed affidato al Forum delle associazioni familiari di Puglia, per promuovere il benessere familiare come condizione di coesione sociale e per sensibilizzare il territorio a riscoprire la bellezza dell’essere famiglia.

L’associazione salesiani cooperatori di Andria, sostenuti dalla Diocesi, dall’ufficio di pastorale familiare, dalle sezioni territoriali di AGE AIMC ed ANSPI e patrocinate dal Comune di Andria ha organizzato: “Stay together. Una domenica in famiglia”.

L’iniziativa, che si terrà domenica 24 novembre presso l’oratorio salesiano “Don Bosco” dalle ore 9.30, prevede un programma ricco di momenti di condivisione perché genitori e figli possano giocare, divertirsi e…riflettere insieme.

Il programma: