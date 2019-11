​“Il tumore al seno è ormai vincibile se..."

Prevenzione e diagnosi precoce: queste le armi più potenti per vincere la battaglia contro il cancro al seno, una malattia sempre più guaribile.



É il tema al centro dell’intervento, che il prof. Francesco Schittulli, senologo-chirurgo, presidente nazionale della LILT (Lega italiana lotta tumori), terrà venerdì 6 Dicembre, alle ore 19, presso la Sala "P. Attimonelli" in Corso Cavour n. 194 ad Andria.

L’incontro è promosso dalla Associazione sociale e culturale IdeAzione di Andria, per offrire spunti di riflessione sull’importanza della prevenzione oncologica.

Francesco Schittulli, laureato in Medicina e chirurgia, con specializzazione in chirurgia generale e in oncologia, è stato eletto più volte consigliere all’Ordine dei medici di Bari, è stato consigliere nazionale della Società italiana di chirurgia oncologica, direttore della Scuola speciale di senologia chirurgica e docente alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Foggia e alla Scuola di specializzazione in oncologia dell’Università di Bari e di Tor Vergata a Roma. E’ stato direttore scientifico dell’Istituto tumori di Bari dal 1993 al 1997.

Attualmente, è presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori e, dal 1986, capo del Dipartimento donna dell’Istituto tumori di Bari.

Nel 2005 gli è stata conferita la “Medaglia d’oro al Merito della sanità pubblica” dall’allora Presidente della Repubblica Italiana, oltre a numerosissimi altri riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali.

Insieme al prof. Schittulli, interverranno, il Presidente della Ass. Soc. Cult. IdeAzione dott. Antonio di Gregorio, il presidente della Sezione LILT BAT dott. Michele Ciniero, il Direttore Generale Asl Bt avv. Alessandro Delle Donne, il Direttore Sanitario Asl Bt dott. Vito Campanile, il Dirigente Medico presso la Direzione Sanitaria Asl Bt P.O. Andria - Canosa dott. Stefano Porziotta, il dott. Gaetano Tufariello – Commissario prefettizio Comune di Andria.

Modera l’incontro la giornalista Nunzia Saccotelli.

A margine della serata, saranno consegnati gli attestati di ringraziamento alle attività commerciali della città di Andria che hanno sostenuto la raccolta fondi “Lilt for Woman – Campagna Nastro Rosa 2019”.

Tale evento, di alta formazione e sensibilizzazione sociale, ha ottenuto per l’occasione il patrocinio morale della Asl Bt e della Città di Andria.