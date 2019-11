Al "Nuzzi" l’ultimo degli incontri relativi alla scuola di filosofia 2019

Oggi, 27 novembre, all’auditorium “prof. Michele Palumbo” del liceo scientifico Nuzzi di Andria, si terrà l’ultimo degli incontri relativi alla Scuola di Filosofia 2019: Pietro Montani, professore ordinario di estetica presso l’Università degli Studi “La Sapienza di Roma”, tratterà il tema “Umanismo della tecnica e tecnicità dell’umano”.

La scuola di filosofia, organizzata dal dipartimento di filosofia e storia del liceo scientifico “Nuzzi”, in collaborazione con l’istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, ha già visto quest’anno gli interventi di Lidia Palumbo, professoressa di storia della filosofia antica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, sul tema “L’uomo, la bestia e la virtù. Note sulla filosofia di Platone” e di Pina Totaro, prima ricercatrice dell’Istituto per il lessico intellettuale europeo e storia delle idee presso il dipartimento di filosofia dell’università degli studi “La Sapienza di Roma”, con cui si è discusso de “La concezione dell’uomo in età moderna”.

La partecipazione alla scuola di filosofia è, come sempre, libera e gratuita.