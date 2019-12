“Natale in casa di Rocco (Papaleo)” è sold out

Tutto esaurito. La chiacchierata fra gli aneddoti della professione, i ricordi più intimi e la musica di Rocco Papaleo – Natale in casa di Rocco (Papaleo) – in programma per domenica 8 dicembre alle 19,30 nell’auditorium del Santissimo sacramento intitolato a monsignor Di Donna in via Saliceti 21, è sold out.

L’iniziativa promossa e organizzata da Corte Sveva, in collaborazione con il Rotary club Andria Castelli svevi, è finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).

«Sarà un’occasione per conoscere più da vicino l’artista lucano, con le tappe e gli aneddoti della sua lunga carriera nel cinema. Una serata divertente da trascorrere insieme con l’inconfondibile humor dell’artista, che ci racconterà dei suoi studi di ingegneria e matematica. Perché lui voleva stare dietro la cattedra. Ma è finito dietro e davanti a una macchina da presa», dicono gli organizzatori. Ai racconti e alle gag di Papaleo faranno da contrappunto le note di una band tanto colorita quanto rumorosa: I Paipers.