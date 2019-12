Viabilità durante le festività natalizie: le chiusure al traffico

L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull'albo pretorio si possono visionare le ordinanze del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relative ad alcune manifestazioni natalizie.

La prima riguarda “La Casa di Gesù Bambino” per la quale viene istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli in via Prof. Stefano Jannuzzi, nei giorni:

7 dicembre: dalle ore 16:00 alle ore 24:00;

8 dicembre: dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

22 dicembre: dalle ore 16:00 alle ore 24:00; 23 dicembre: dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

La seconda, invece, è relativa alla cerimonia religiosa in onore e a devozione della Vergine Immacolata, e che quindi viene istituito domenica 8 dicembre, dalle ore 8.00 a cessata esigenza, il divieto di traffico e il divieto di fermata con rimozione forzata, su piazza Duomo; inoltre anche il divieto di fermata con rimozione forzata su via Vaglio, via La Corte e piazza La Corte.

L’ultima riguarda le manifestazioni in programma per il Natale 2019, che, a tutela dell’elevato traffico pedonale presente in particolari ore delle giornate festive e prefestive natalizie, prevede l’istituzione del divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta, a tutti i veicoli, eccetto autorizzati su: corso Cavour nel tratto compreso tra viale Venezia Giulia e viale Roma (esclusi gli attraversamenti di via Cappuccini/piazza Unità d'Italia, via Bologna, via Firenze, via Duca di Genova e via Torino, via Duca degli Abruzzi) nei seguenti giorni:

sabato 7 dicembre: dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

domenica 8 dicembre: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30;

domenica 05 gennaio 2020: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30; lunedì 06 gennaio 2020: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:30.

In funzione di tali chiusure, occorre istituire contestualmente la chiusura di via L. Bonomo nel tratto da via Savoia a corso Cavour e il senso unico di marcia a tutti i veicoli su via Savoia, da via L. Bonomo a via Duca di Genova: i veicoli in percorrenza su via L. Bonomo giunti sull'intersezione con via Savoia avranno l'obbligo di svoltare a destra. Di istituire, altresì, come area parcheggio largo Appiani, nei giorni e nelle ore di chiusura al traffico veicolare di corso Cavour.