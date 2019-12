Futuroallavoro: mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil Bat

Ha preso il via da oggi la settimana di mobilitazione per il lavoro promossa da Cgil, Cisl e Uil. I protagonisti fino al 18 dicembre sono le lavoratrici e i lavoratori che racconteranno la loro condizione, i loro problemi, e avanzeranno le loro proposte. Uniti dall’hashtag #Futuroallavoro nella sede della Camera del lavoro di Andria in piazza Di Vittorio Cgil, Cisl e Uil Bat hanno organizzato un attivo unitario al quale interverranno delegati e dirigenti delle categorie. Al centro della mobilitazioni c’è la volontà di ottenere miglioramenti nella legge di Bilancio e soprattutto per chiedere di avviare, già nei prossimi mesi, una stagione di riforme.

“Alcuni risultati in realtà – spiegano i sindacati – li abbiamo ottenuti, grazie ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani che assieme a noi, nell’ultimo anno, si sono mobilitati. Risultati che sono il frutto anche della disponibilità e della ripresa del dialogo con il Governo. Seppur importanti però non sono esaustivi delle nostre rivendicazioni, per questo andiamo avanti”.

L’appuntamento presso la Camera del lavoro di Andria è fissato a mercoledì 11 dicembre, a partire dalle ore 17. Saranno presenti Biagio D’Alberto per la Cgil, Giuseppe Boccuzzi e Carla Costantino della Cisl e Vincenzo Posa per la Uil.