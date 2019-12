“Elettrosmog in condominio: aspetti giurisprudenziali e scientifici”. UNAI Bat apre ad Andria l’annualità 2019/2020 per la formazione degli Amministratori di Condominio, valida per l'aggiornamento ai sensi del DM 140/14. Un nuovo convegno si svolgerà sabato 14 dicembre 2019 presso l’ITES “E. Carafa” in via Bisceglie, al quale presenzierà anche il Presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto.

Un’occasione per approfondire aspetti normativi e scientifici su tematiche ambientali importanti, al centro del dibattito odierno e molto sentite da UNAI nell'ambito del mondo condominiale: elettrosmog, 5G e relativi effetti sulla salute delle persone. Si parlerà di evoluzione normativa e giurisprudenziale (Avv. Lucio De Benedictis) e del principio di precauzione nella normativa ambientale (Ing. Pasquale Bruno).

La seconda parte del convegno sarà invece dedicata a una panoramica sull’elettrosmog e i conseguenti riflessi sulle persone (Dott. Dino Leonetti) con intervento finale del presidente dell’associazione Onda d’Urto, Antonio Tragno, sulle attività di sensibilizzazione condotte nel territorio. Ai partecipanti saranno riconosciuti 4 cfc.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti previa prenotazione su https://unai.sgapro.it.

Il programma:

Ore 8.30: registrazione delle presenze

Ore 9.00: introduzione Lavori e saluti • Dott. Angelo Frisardi, Segretario Provinciale CSC UNAI Bat • Gianluca Sanguedolce, Segretario Provinciale Sindacato UNAI Bat

Ore 9.30: interventi • Avv. Lucio De Benedictis, “Evoluzione normativa e giurisprudenziale” • Ing. Pasquale Bruno, “Il principio di precauzione nella normativa ambientale nella sua applicazione nel corso del 5G”

Ore 11.30: Coffee Break Ore 11.45: interventi • Dott. Dino Leonetti, “Riflessi dell’elettrosmog sulla persona” • Antonio Tragno, “Attività sul territorio e sensibilizzazione” Modera i lavori l’avv. Nicola Addati, Consulente UNAI Bat.

Ore 13.45: Question Time Ore 14.00: Firma registro delle presenze e consegna attestati.