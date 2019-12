Cure per Chiara Corcella, iniziativa della Provincia BAT

La Provincia di Barletta Andria Trani si stringe attorno a Chiara Corcella ed alla sua famiglia.

Il messaggio di solidarietà e concreta vicinanza alla studentessa barlettana, recatasi in Spagna per frequentare l’Erasmus e vittima di un drammatico incidente che la sta costringendo ad un lungo calvario, arriva direttamente dal Presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, che in queste ore ha voluto sensibilizzare i Sindaci del territorio a promuovere, attraverso manifestazioni ed iniziative pubbliche, una raccolta fondi per contribuire alle spese che la famiglia di Chiara dovrà sostenere per aiutarla nel percorso di recupero dal drammatico incidente che l’ha vista coinvolta.

“Nei giorni scorsi ho partecipato ad una manifestazione organizzata a sostegno della giovane Chiara Corcella ed ho potuto constatare personalmente le difficoltà che la famiglia sta vivendo, in un percorso di speranza tra Barcellona, Bologna ed Innsbruck - ha spiegato il Presidente Lodispoto -. Per questo motivo, ho voluto coinvolgere i colleghi Sindaci del territorio, chiedendo di farsi promotori, presso le rispettive comunità, di una raccolta fondi per contribuire alle spese che la famiglia di Chiara dovrà sostenere per aiutarla a guarire. Confido nella sensibilità dei Sindaci, nella generosità e nello spirito solidale dei concittadini di questa Provincia affinché possano rendere il Natale di Chiara e della sua famiglia un po’ più sereno e ricco di speranza”.

Le coordinate bancarie su cui inviare il ricavato della raccolta fondi per sostenere il risveglio di Chiara sono le seguenti (il beneficiario è la mamma Michelina Piazzolla):

IBAN: IT05X0329601601000064399956

Causale: Sempre FORZA CHIARA

Beneficiaria: Piazzolla Michelina

Banca d’appoggio: BANCA FIDEURAM. Filiale di Milano.

BIC: fibkitmm