"Bella ma non ballo", proiezione del cortometraggio su periferie e inclusioni

Venerdì 13 dicembre, alle ore 18.00, l’Associazione “Barletta per Bene” organizza in collaborazione con la Cooperativa sociale “Questa Città” il convegno il cui titolo è: “Bella ma non ballo”.

Presso la Sala rossa del Castello di Barletta, ci sarà la proiezione del cortometraggio “Bella ma non ballo”, già premiato come Miglior Cortometraggio nell’ambito del meeting della Cittadinanza piena ed universale “Dalla cultura dello scarto al welfare Community”.

“Bella ma non ballo” senza avere la pretesa di essere un film sociale o di cronaca, narra della bellezza che si disvela nell’umanità dolente di una famiglia ai margini delle storie e della storia. Le riprese del cortometraggio sono state realizzate all’interno del laboratorio di cinema organizzato dalle Comunità di riabilitazione psichiatrica di Spinazzola, Andria e Trani, gestite dalla Cooperativa sociale “Questa Città”.

Periferie, cinema e inclusioni tra i temi principali.

Interverranno il Dott. Fedele Toscano, Presidente della cooperativa, l’Avv. Anna Campese, Presidente dell’associazione Barletta per Bene, il regista del corto Michele Bia, il Dott. Angelo Liuni, Educatore e counselor, Direttore area risorse umane della Cooperativa Questa Città, il Dott. Filippo Iovine, Psichiatra, Dirigente responsabile u.o.s.v.d. CSM Andria – Canosa.

La moderatrice Mariella Dibenedetto avrà modo di confrontarsi con gli utenti/attori del cortometraggio, in uno scambio di emozione e testimonianza.