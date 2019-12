Fabrizio Gargiulo nuovo Dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Bari

É il Vice Questore Dr. Fabrizio Gargiulo il nuovo Dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Bari.

42enne, originario di Bisceglie, dopo un master in Scienze della Sicurezza a Roma, ha lavorato al Reparto Mobile di Bologna. Dopo una breve parentesi al Commissariato San Nicola a Bari, per cinque anni è stato Vice Dirigente ad Andria, dove si è occupato di polizia giudiziaria e della Sezione Volanti.

Insignito nel 2015 del "Premio Sicurezza", “per l'encomiabile lavoro svolto in occasione delle manifestazioni di protesta dei "Forconi" del dicembre 2013, eventi che hanno poi portato a una raffica di arresti con un'operazione della Polizia di Stato, nei comuni di Andria e Barletta.

Ha diretto per due anni e mezzo il Commissariato di Bitonto ottenendo ottimi risultati nel contrasto contro la criminalità bitontina con numerose operazioni di polizia che hanno avuto grande risalto mediatico.