​Selezione Pubblica di 8 Assistenti Sociali: l’8 gennaio 2020

Il Servizio Risorse Umane informa - con riferimento all’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla creazione di un elenco di idonei all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 8 assistenti sociali, cat. d, progetto Pon inclusione conv.av.03.2016-pug - cup: b81h17000180006 - che i candidati risultati ammessi - giusta Determinazione Dirigenziale n. 3658 del 03.12.2019 All. A pubblicata il 03.12.2019 in Albo Pretorio del Comune di Andria - Bandi di Selezione e Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, sono invitati a presentarsi il giorno 08.01.2020, alle ore 9,00, presso il Palazzetto dello Sport, sito in Corso Germania - 76123 Andria, per sostenere la prova di preselezione.



Si precisa che i candidati per essere ammessi alla prova, dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento d'identità in corso di validità, e nel corso della prova non potranno essere consultati testi o materiale di alcun genere.