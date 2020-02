Giornata mondiale zone umide, escursione ad Ariscianne-Boccadoro con Legambiente

Giovani andriesi "su" al Nord dopo le vacanze in famiglia: «Ritornerei? Anche no. Purtroppo»

Molti giovani e, in realtà anche meno giovani, sono tornati nelle grandi città del nord dove lavorano, vivono ormai da anni, ma anche dove tantissimi studiano. Ma qui non si torna se non cambia qualcosa