Referendum del 29 marzo: al via il rilascio dei duplicati della tessera elettorale

L'Ufficio Elettorale comunica che, in vista del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020, tutti i cittadini sono pregati di verificare lo stato di conservazione e l'effettivo possesso della propria tessera elettorale.

Ove tale documento risulti inutilizzabile per usura o mancanza di spazi per l'annotazione dell'esercizio del diritto di voto, ovvero risulti smarrito, chi ne ha interesse può recarsi presso l'Ufficio Elettorale, sito in Piazza Trieste e Trento 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì ed il giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.30 alle ore 17.30, munito di documento di identità, per il rinnovo della tessera elettorale.

Si suggerisce di procedere con tempestività a dette verifiche, al fine di evitare sovraffollamenti di pubblico e code nei giorni immediatamente a ridosso del 29 marzo 2020, data di svolgimento del Referendum.