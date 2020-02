Referendum costituzionale: pubblicata la circolare per il voto all'estero

Si comunica che sull' home page del Portale Istituzionale, all'indirizzo www.comune.andria.bt.it è stato pubblicato il banner, relativo al "Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020", che contiene tutti i dettagli delle operazioni di voto, che si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, ai sensi dell’art.1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e che le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Il testo del quesito referendario è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019?”

Inoltre, lLa Prefettura della Bat ha diramato la circolare n.6/2020 del 07.02.2020 del Ministero degli Interni – Direzione Centrale dei servizi elettorali (in allegato) sulle modalità di voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.

Alla circolare è a sua volta allegato un modello di opzione, editabile on line, che potrebbe essere utilizzato appunto dagli elettori temporaneamente all’estero per esprimere la scelta di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella Circoscrizione Estero.

A tal fine il modello, già compilato, può essere protocollato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Andria, in piazza Umberto I, entro e non oltre il 26 febbraio 2020.

La circolare per esteso è pubblicata sull’ home page del portale del comune di Andria, nel banner“Referendum 29 marzo 2020”.