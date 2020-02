Salta in aria auto di un carabiniere, le reazioni

"I libri per tutti" per discutere del progetto per la comunicazione aumentativa e alternativa

Cultura

L'appuntamento è per gioved' 13 febbraio, al Museo diocesano in via De Anellis 46. Interverranno la responsabile del progetto, Anna Peiretti, il Direttore della Biblioteca diocesana e il Vescovo S.E. Mons. Mansi